Minacce al sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso. Solidarietà da istituzioni e gruppi politici

Riceviamo e pubblichiamo diverse note di solidarietà nei confronti del sindaco di Petralia Soprana da parte di istituzioni madonite e gruppi politici.

Unione Madonie

La giunta dell’Unione Madonie esprime la massima solidarietà al proprio Presidente e sindaco di Petralia Soprana per il vile atto intimidatorio subito.

“Siamo vicini a Pietro Macaluso – afferma il vice presidente dell’Unione Giuseppe Minutilla – per l’atto subito che mina la sua tranquillità e intorbidisce il clima del paese che si appresta a rinnovare l’amministrazione comunale. Purtroppo, c’è chi ogni giorno si impegna e lavora per la comunità e c’è chi è capace soltanto di riversare odio e minacce.”

GAL Madonie

Il GAL Madonie esprime ferma condanna alle minacce rivolte al Sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso.

“All’uomo, e all’Istituzione che egli rappresenta – afferma il presidente del GAL Francesco Migliazzo – esprimo la solidarietà mia, del Consiglio di Amministrazione e del personale del GAL Madonie. Il messaggio scritto alle porte di Petralia Soprana non lascia spazio a dubbi, il tono intimidatorio e l’esplicita minaccia ci lascia attoniti e ci induce a riflettere come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni.”

Gruppo di minoranza “Noi Con Voi”

“A nome mio e del gruppo NOI CON VOI – afferma il capogruppo di opposizione Francesco Gennaro – condanno il vile gesto intimidatorio ed esprimo solidarietà al Sindaco dott. Pietro Macaluso. Siamo contro ogni forma di violenza fisica e verbale ritenendo che gesti meschini come questo non appartengono alla nostra comunità di Petralia Soprana.”

Gruppo di maggioranza “Continuare insieme”

Oggi Petralia Soprana si è svegliata con uno schiaffo in piena faccia, una sberla di quelle che fanno male e ti costringono a pensare di quanta pochezza sia capace il genere umano. Qualcuno ha scritto una frase minatoria rivolta al nostro sindaco sul muro di un edificio pubblico; è la prima volta che una cosa del genere accade in una comunità che da sempre si è distinta per educazione, rispetto, onore. Non è solo un’offesa rivolta al primo cittadino ma è un insulto rivolto a tutta la comunità di Soprana che crede nel cambiamento, nella lealtà, nei valori umani. È difficile per noi siciliani accettare e amare chi è ha voglia di fare, chi ci costringe ad agire, operare, chi pretende il meglio, perché per natura siamo un popolo abituato a lasciar fare e come diceva Tomasi di Lampedusa odieremo sempre chi ci vorrà svegliare dal nostro torpore. La verità è questa: il sindaco Pietro Macaluso non piace perché è un sindaco che lavora, che fa, e questa cosa a noi siciliani proprio non va giù. Per questo viene costantemente attaccato e definito dittatore: perché è un uomo, una persona che pretende che le cose si facciano per il bene della comunità. Se vi trovaste in mezzo al mare in tempesta a chi dareste il comando del timone dell’imbarcazione che vi porterà a riva: a chi si lascia tirare la giacca a destra e a manca pur di essere ben voluto da tutti o a chi, dopo aver ascoltato le varie opinioni, sceglie il meglio per il suo equipaggio non cedendo alle lusinghe, accettando anche di essere odiato, offeso, pur di condurre verso la salvezza la sua comunità?

Ente Parco delle Madonie

Il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, dottor Angelo Merlino, esprime la sua vicinanza e solidarietà al sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, a seguito del grave atto intimidatorio subito:

“Voglio esprimere – afferma – la mia più totale vicinanza e solidarietà al Sindaco di Petralia Soprana. Appena appresa la notizia gli ho subito espresso vicinanza in forma privata, ma ritengo opportuno rendere pubblica la vicinanza mia personale e di tutto l’Ente Parco delle Madonie nei confronti di Pietro Macaluso”.