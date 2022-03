Misure di sostegno al disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica

Ascolta l'articolo

In rispetto alla Delibera di Giunta Municipale n. 179 del 27/10/2021 ad oggetto “Atto di Indirizzo Politico finalizzato all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno pe ril pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, di cui all’art. 53 c.1 del D.L. 73/01 (c.d. Decreto Sostegni Bis”

Si informano

i cittadini che si trovano in stato di bisogno poiché esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19 o da essi aggravato che è possibile presentare il modulo d’istanza per la richiesta delle seguenti misure di sostegno:

Contributo per canone di locazione, Contributo per utenze domestiche, Contributo Economico Distrettuale

Buoni spesa beni di prima necessità

Si precisa che i quattro benefici di cui in elenco non possono essere percepiti nello stesso mese.

I benefici spettanti saranno erogati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria e, per soddisfare più istanze, potranno essere riparametrati mensilmente.

In caso di riconoscimento del RdC comprensivo della quota affitto, non si potrà beneficiare del Contributo per canone di locazione

In caso di errata o carente compilazione dell’istanza o mancata presentazione degli allegati obbligatori, non si potranno percepire i benefici richiesti prima della sua necessaria regolarizzazione.

L’istanza, che può essere ritirata alla Casa Comunale o scaricata sul sito www.comune.castelbuono.pa.it o sulla pagina Facebook del Comune, va resa in forma di autodichiarazione (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e va presentata entro VENERDI 11 MARZO 2022 al protocollo comunale.

Nel caso in cui la condizione di bisogni perduri, l’istanza va rinnovata a cadenza mensile (entro la prima decade), previa la rendicontazione dell’utilizzo del contributo percepito.

L’Assessore ai Servizi Sociali F.to Annalisa Cusimano

Il Resp.le del I° Settore

F.to Dr. Vincenzo Schillaci