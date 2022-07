Modifica strisce blu. Abolita la fascia oraria gratuita in diverse zone di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Abolita la fascia oraria gratuita (13:00 – 16:00) in diverse zone di Castelbuono, in via Mazzini si pagherà fino alla mezzanotte

La Giunta comunale ha apportato nuove modifiche al regolamento che disciplina la sosta automobilistica in aeree pubbliche soggette al pagamento di una tariffa. Nel documento (allegato in basso) vengono stilate dettagliatamente tutte le aree municipali in cui sono presenti le linee blu con il dettaglio degli orari.

La principale modifica riguarda proprio l’orario di alcune zone, dove il pagamento della tariffa avverrà dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di giorni festivi e feriali senza interruzioni, ossia, diversamente da come avveniva prima, il pagamento sarà dovuto anche nella fascia dalle ore 13:00 alle ore 16:00. Le zone interessate da questa modifica sono: Via V. Emanuele, Via P. Umberto, P.zza Parrocchia, Largo 18 aprile, P.zza M. Palumbo, Via Paradiso e Via Papa Giovanni XXIII. Nei giorni feriali, anche in via Sant’Anna e in piazza Castello l’orario di pagamento sarà continuato dalle ore 9:00 alle ore 18:00, come pure in via Mazzini dalle ore 9:00 alle ore 24:00 escluso il giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00. Maggiori dettagli nel documento in basso.