Morto uno dei pazienti della casa di cura Suor Rosina, era stato trasferito a Palermo. Disposta autopsia

E’ morto uno dei pazienti ospiti della struttura “lager” di Castelbuono, ha perso la vita stanotte Francesco Paolo Bua, a 46 anni, poco dopo essere stato trasferito dalla residenza per disabili.

Bua, paziente con insufficienza mentale profonda e affetto da grave malformazione cardiaca era uno dei 23 disabili maltrattati all’interno della struttura Suor Rosina La Grua. Bua si trovava in una nuova struttura geriatrica di Palermo da 18 giorni, quando stanotte è intervenuto per il disabile l’arresto cardiaco. Gli uomini della Guardia di finanza hanno requisito le cartelle dalla residenza palermitana e la salma è stata posta sotto sequestro per stabilire le cause del decesso. Il legale della madre di Bua – l’avvocato Giorgio Bisagna – ha dichiarato che è chiaro che la famiglia adesso voglia capire se il decesso è diretta conseguenza dei maltrattamenti subiti lì o se ci sia altro.

Maggiori dettagli sul Fatto Quotidiano nell’articolo a firma di Manuela Modica