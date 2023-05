Musei, Sostenibilità, Benessere, il Museo Civico di Castelbuono partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICO

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM, il 18 maggio il Museo Civico di Castelbuono celebra il tema dell’edizione 2023 Musei, Sostenibilità, Benessere con una settimana di incontri agro-culturali per una rigenerazione urbana e umana. Con l’arrivo della bella stagione riprendiamo le attività de L’Orto dell’Arte progetto in progress ideato dall’APS Il Cinghiale e la Balena a cura del Dipartimento Progetti Partecipativi del Museo Civico che prevede il diretto coinvolgimento per la realizzazione di un giardino-orto didattico urbano secondo i principi dell’agricoltura sinergica e della permacultura nello spazio verde adiacente al Castello dei Ventimiglia.

Dal 16 al 20 maggio: incontri aperti a tutt* per prenderci cura di noi e dell’ambiente nel quale viviamo. Ogni giorno dalle 16:00 alle 18:30 ci troverete all’Orto dell’Arte in compagnia di Luigi Ciotta – APS Il Cinghiale e la Balena, CTA FAUNI, Dipartimento Educazione e Progetti Partecipativi Museo Civico, gli allievi dell’Accademia Musicale Primo Spazio di Castelbuono e l’Associazione Spazioscena a pulire, zappare e piantumare nuove colture. Potete venire a darci una mano, portare nuove piantine e nuovi libri per la BibliOrto e riportare quelli presi in prestito la scorsa estate, potete portare qualcosa che vi sta a cuore, venire a fare merenda e anche aperitivo.

Il 18 maggio, il Museo Civico apre al pubblico dalle ore 09:30 – 13:00 e 15:30-18:30 con biglietto ridotto di 3€ per tutti i visitatori.

Incoraggiamo tutti i membri della società a riunirsi e realizzare appieno il potenziale trasformativo dei Musei per lo sviluppo sostenibile e per il benessere!

16 – 20 maggio 2023 dalle 16.00 alle 18.30

Incontri agro-culturali per una rigenerazione urbana e umana.

Pulizia collettiva dell’Orto e piantumazione delle nuove colture

Martedì 16 Maggio ore 16:00

Parole al vento

Laboratorio educativo 7 – 12 anni

a cura del Dipartimento Educazione Museo Civico

Mercoledì 17 Maggio ore 17:00

Suona e Zappa

Cura dell’Orto con accompagnamento musicale

a cura dagli allievi dell’Accademia Musicale Primo Spazio di Castelbuono e

Dipartimento Progetti Partecipativi Museo

18 maggio 2023

Il Museo Civico in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM apre al pubblico con biglietto ridotto di 3€

Venerdì 19 Maggio dalle 16.00 alle 18.30

Leggi e Zappa

Staffetta letteraria e lettura partecipata

del romanzo Il richiamo della foresta di Jack London

a cura dell’Associazione Spazioscena