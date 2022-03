Museo Civico: continuano le attività dell’Orto dell’Arte a cura dell’Associazione Il Cinghiale e la Balena

Ascolta l'articolo

Domenica 13 marzo alle 11.00 per un’altra giornata insieme! Castello dei Ventimiglia, Museo Civico di Castelbuono Piazza Castello, Castelbuono, PA

Domenica 13 marzo a partire dalle 11.00 vi aspettiamo per raccogliere vecchi utensili agricoli e per trascorrere insieme una mattina nell’Orto. Creeremo insieme un’installazione artistica con gli attrezzi che ci state donando, e poi progetteremo, dipingeremo e allestiremo, condividendo una merenda, accompagnati dall’organetto di Franco Di Berardino!



L’Orto dell’Arte è uno spazio di condivisione che sta crescendo grazie alle cure quotidiane: dopo la pulitura dell’area abbiamo costruito un vialetto, abbiamo effettuato la piantumazione di due spirali di piante aromatiche e sistemato al centro la nostra “pietra arcobaleno”. È stata eseguita la preparazione della zona destinata all’orto, la pitturazione delle finestre delle case dei nostri dirimpettai, sono stati ideati i laboratori per grandi e bambini, ed è stata attivata la collaborazione con la cooperativa i Fauni, e con il supporto di molti altri.



Un’area prima abbandonata è ora in continua evoluzione e sta rinascendo grazie all’aiuto di tutti voi!! La tutela e la cura di questo piccolo ecosistema – pietre, terra, piante, insetti – amplia l’idea di bene pubblico e crea uno spazio di socialità dove le connessioni tra la biologia e l’arte, tra forme di intelligenza umana e non umana, celebrano l’amore per la natura in tutte le sue forme.



Per partecipare munitevi di scarpe comode e guanti da giardinaggio!