Mussolini e i gerarchi fascisti, tra cui Alfredo Cucco, non più cittadini onorari a Ustica

(ANSA) – Benito Mussolini e i gerarchi fascisti non sono più cittadini onorari dell’isola di Ustica. Con un emendamento, approvato dal consiglio comunale, è stato modificato il regolamento: le onorificenze decadono per tutti i defunti.

A proporre la modifica, che fa decadere tutte le cittadinanze concesse in passato a personaggi ora defunti, sono stati i consiglieri del gruppo di maggioranza, dopo avere bocciato un emendamento della minoranza. I tre consiglieri dell'opposizione da mesi chiedevano la revoca delle onorificenze conferite nel 1924 a Mussolini e ai gerarchi Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori.

“Ciò mette fine alle artificiose polemiche e colma definitivamente un vuoto del precedente regolamento – scrivono i consiglieri di maggioranza – ci aspettavamo da parte del gruppo di minoranza una presenza più collaborativa ed efficace ma, ancora una volta, prendiamo atto degli atteggiamenti guerrafondai e inutilmente trionfalistici dimostrando scarso senso civico e fair play preferendo discutere e affrontare gli argomenti con frasi urlate e strombazzate sui media o i social al fine di raccattare qualche consenso in più per avere più visibilità e, di fatto, astenendosi quando avrebbero dovuto o potuto essere d’accordo”.

“Promettere battaglie contro tutto e tutti – aggiungono – non è un atteggiamento consono con il ruolo svolto. I cittadini non hanno bisogno di battaglie ideologiche, hanno bisogno di rappresentanti che lavorino e si adoperino al miglioramento dei servizi, all’ascolto dei bisogni e delle necessità, all’impegno a collaborare e spiegare i meccanismi amministrativi”.

Con la modifica del regolamento, oltre a Benito Mussolini e ai gerarchi fascisti, il Comune di Ustica toglie la cittadinanza a tutti i personaggi ai quali era stata conferita e che sono ormai defunti: tra questi Mike Bongiorno, Lucio Messina, l’inventore del Tridente d’oro della prestigiosa rassegna subacquea dell’isola e tutti i vincitori del premio che di default diventavano cittadini onorari dell’isola di Ustica come l’astronauta americano Malcom Scott Carpenter, Walt Disney, Jacques-Yves Cousteau, Folco Quilici, Enzo Maiorca e tanti altri.

“Oggi la maggioranza guidata dal sindaco di destra Salvatore Militello, piuttosto che procedere alla semplice revoca della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 al dittatore Benito Mussolini, ha approvato un emendamento con il quale viene stabilito che la cittadinanza onoraria cessa di esistere, quando i cittadini onorari non sono più in vita – dicono i consiglieri di minoranza Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara – Riteniamo non sia opportuno. Ci sono illustri personaggi, cittadini onorari del Comune di Ustica che, anche se non più in vita, continuano a dar lustro all’Isola. Non si può paragonare l’operato di Mussolini all’azione positiva di quanti hanno avuto conferita la cittadinanza per veri meriti culturali, scientifici ed umanitari. Ricordiamo che, oggi, cessa di esistere anche la cittadinanza per Mike Bongiorno, presentatore della rassegna delle attività subacquee, e Lucio Messina, ideatore della rassegna e vincitore del Tridente d’oro”.

I consiglieri aggiungono: “scriveremo a tutti i Comuni Italiani, chiedendo di procedere alla revoca della cittadinanza a Benito Mussolini e ai suoi seguaci gerarchi fascisti. Ricordiamo che Ustica è stata isola di vero antifascismo, resistenza e libertà, in cui sono stati confinati anche Antonio Gramsci, Nello Rosselli e Giuseppe Romita, uno dei Padri costituenti”.