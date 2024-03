NAS di Palermo: sequestro di prodotti ittici nel mercato di “Ballarò”

I Carabinieri del N.A.S. di Palermo, con il supporto della locale Arma Territoriale, all’approssimarsi delle festività della Santa Pasqua hanno intensificato i controlli sulla filiera alimentare, allo scopo di tutelare la salute del cittadino.

Nel corso delle attività ispettive, mirate anche a verificare il rispetto delle condizioni igienico- sanitarie e dei regolamenti dell’Unione Europea sul pescato, hanno eseguito dei controlli presso alcune pescherie del mercato di “Ballarò” nel centro storico di Palermo, a conclusione delle quali, hanno sequestrato amministrativamente presso un primo esercizio 311 chilogrammi di pesce, per i quali non era stata attuata correttamente la tracciabilità, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare e presso una seconda rivendita di prodotti ittici, ulteriori 105 chilogrammi di pescato, trattato in difformità alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema haccp. Agli esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro e il valore complessivo del prodotto sequestrato ammonta a circa 15.000 circa complessivi.