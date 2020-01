Nasce a Castelbuono l’associazione “amici di mister Parkinson”

È nata a Castelbuono l’Associazione Amici di Mister Parkinson (il nome è in verità del tutto provvisorio) che avrà lo scopo di sensibilizzare sul tema inerente le patologie neurologiche, nonché migliorare lo stile di vita di chi ne è affetto. La prima riunione si è svolta il 15 gennaio scorso alla presenza dell’assessore alle politiche sociali dott.ssa Annalisa Cusimano e del Dott. Vincenzo Schillaci, responsabile dell’ufficio servizi sociali del Comune di Castelbuono, i quali, condividendo l’iniziativa, hanno assicurato l’impegno personale e dell’amministrazione per tutte le esigenze che potranno presentarsi.

Durante l’incontro si è parlato delle diverse patologie e delle problematiche da esse derivate, grazie anche alla condivisione della propria esperienza da parte di alcuni dei presenti. Inoltre è stato definito un iter per la programmazione di un miglior coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio, così da assicurare la giusta e corretta assistenza. Il prossimo appuntamento è stato fissato per giovedì 23 gennaio alle ore 16.30 presso l’aula consiliare del Comune, per l’occasione sarà nominato il direttivo e approvato lo statuto dell’associazione.