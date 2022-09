Nasce a Castelbuono “Punto Diritto Scolastico Madonie”, il primo studio Legale di Diritto scolastico per tutto il comprensorio di Castelbuono e delle Madonie

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Settembre 2022. Nasce “Punto Diritto Scolastico Madonie” per dare voce giuridica all’esigenza del personale scolastico ed al fine di offrire consulenza legale ed assistenza continua al personale della scuola di tutto il comprensorio di Castelbuono e delle Madonie. Una tutela legale – stragiudiziale e giudiziale – che si avvale delle competenze acquisite, da oltre 3 lustri, e nell’ambito del Diritto scolastico, dallo studio Legale Fasano, studio Legale di eccellenza per gli anni 2019,2020,2021 2022 secondo la nota rivista giuridica il “SOLE 24 Ore”. Un gruppo di legali, consulenti del lavoro e dottori commercialisti, esperti questi ultimi, in diritto contabile scolastico. La direzione legale è affidata, per il comprensorio Madonie, all’avvocato Angela Maria Fasano, nota per aver dato voce a numerose battaglie legali – molte positivamente concluse, per il mondo della scuola.

Il mondo della scuola, infatti, abbraccia un ambito giuridico molto delicato e particolare, spesso complesso ed ostico per gli stessi operatori del settore. Per questo, per il diritto della scuola, occorre affidarsi a professionisti che operano, di sovente, nel campo del Diritto scolastico e che seguono da anni casi esclusivamente afferenti a tale branca giuridica.

L’obiettivo perseguito è non solo la tutela del singolo, ma anche la rimozione di atti, provvedimenti o comportamenti di portata generale, al fine di evitare che altri possano subire analoghe conseguenze e di ripristinare i valori fondamentali di uguaglianza, libertà e dignità personale, garantiti dalla Costituzione e dall’Ordinamento Comunitario e Internazionale.

La sede legale, per il comprensorio Madonie, si trova a Castelbuono (Pa) nella Via Enrico Bertola Gambaro, 18. Lo studio riceve, previo appuntamento, nei pomeriggi del mercoledì anche in modalità web call. Per informazioni: WhatsApp: 334/8120803 – studiolegale.fasano@virgilio.it

AREE TRATTATE: