Nasce CefalùAnnoZero, un movimento per la scelta online del candidato sindaco

(Riceviamo e pubblichiamo) – CefaluAnnoZero è un Movimento di persone che vuole rilanciare la città di Cefalù in occasione delle prossime elezioni amministrative. Per questo propone un metodo innovativo nella scelta dei candidati e nel modo di amministrare la città.

CefaluAnnoZero intende procedere valorizzando la nuova cultura on line. Per questo i candidati saranno scelti on line in base alle disponibilità di quanti vogliono dare vita a questa nuova forma innovativa di amministrare la città.

CefaluAnnoZero è aperto a tutti tranne a chi nel corso degli anni ha ricoperto la carica di sindaco, assessore, presidente del consiglio e consigliere comunale.

CefaluAnnoZero si impegna ad amministrare la città con la massima trasparenza. I punti del programma saranno quattro: acqua potabile, valorizzazione dei beni artistici e monumentali, turismo e infrastrutture turistiche, lavoro per impedire l’emigrazione.

Quanti vogliono far parte di CefalùAnnoZero dovranno inviare una email all’indirizzo cefaluannozero@gmail.com nella quale indicare le proprie generalità, inviare una proprio foto e manifestare il tipo di disponibilità: candidato a sindaco, candidato al consiglio comunale, candidato assessore, candidato Presidente del consiglio comunale, candidato a far parte di commissioni oppure semplice partecipante attivo al Movimento.

Il candidato a sindaco, il candidato presidente del consiglio, i candidati ad assessore e consigliere comunale saranno scelti, fra quanti manifesteranno la propria disponibilità, con una votazione on line al quale parteciperanno quanti avranno aderito al movimento entro il prossimo 11 febbraio 2022.

Per aderire al movimento CefaluAnnoZero bisogna accettare una sola condizione. Si dovranno rassegnare le proprie dimissioni da ogni carica (sindaco, assessore, presidente del consiglio, consigliere comunale, membro di commissione) quando quindici dei ventuno membri del comitato di CefaluAnnoZero le chiederanno.

Il comitato di CefaluAnnoZero è formato dal sindaco, dai quattro assessori e dai sedici candidati al consiglio comunale. Non ci potrà essere alcuna persona che contemporaneamente svolga il ruolo di assessore e quello di consigliere comunale.

CefaluAnnoZero