Nasce la banda Sant’Anna che accompagnerà la Madonna del Rosario durante la solenne processione di Sant’Anna

(Riceviamo e pubblichiamo) – Cari concittadini, da qualche anno vi è in cantiere il progetto di formare una banda di amici per onorare la nostra Madre S. Anna nel giorno della processione e terminata l’emergenza pandemica vogliamo tener fede a questo impegno.

In questi anni, siamo riusciti a mettere insieme un folto gruppo di ex bandisti e musicisti castelbuonesi che da tempo hanno espresso il desiderio di suonare per la propria Patrona durante la processione del 27 luglio. Adesso, quel sogno è divenuto realtà. Ci teniamo a precisare che non c’è intenzione alcuna di creare un altro corpo bandistico parallelo a quello già esistente a Castelbuono e che la nostra esibizione sarà finalizzata esclusivamente al giorno 27 di luglio.

La Loreto Perrini è e sarà sempre l’unico corpo bandistico Castelbuonese. Inoltre, durante la consueta passeggiata pomeridiana delle due bande, vi sarà un momento di unione simbolica, con esibizione delle stesse nelle principali piazze del paese e sfilata comune. Sarà un momento storico per ascoltare “vecchi” e “nuovi” bandisti, presente e futuro insieme nel giorno più importante per noi castelbuonesi. Ringraziamo il comitato S. Anna ed il comune di Castelbuono per questa storica opportunità e ci auguriamo che questo diventi un appuntamento fisso negli anni a venire. Banda S. Anna