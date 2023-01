Natale con i cari nonni delle Case di riposo di Castelbuono

Armonia, calore umano, condivisione… Cos’è il Natale, se non la festa che riesce a far passare in secondo piano le difficoltà che ognuno di noi affronta giornalmente nella vita. Ci riconcilia con i nostri affetti più cari e con i valori in cui crediamo davvero.

Noi come “Associazione Padre Lorenzo Marzullo-La Locanda del Buon Samaritano” abbiamo voluto fortemente, in occasione di questo santo Natale, essere vicini a chi per un modo o nell’altro non può condividerlo con gli affetti più cari. Abbiamo offerto un momento di animazione e convivialità presso le case di riposo di Castelbuono. L’iniziativa ha visto la generosa partecipazione dei punto e a capo che con le loro musiche hanno allietato la serata presso la sede Domus di piazza Castello. Musica e balli ,invece ,nella sede della Comunità Padre Angelo con le volontarie della nostra associazione. Nella casa di riposo Ypsigro , per motivi di forza maggiore non è stato possibile condividere il momento conviviale e musicale con i cari nonnetti della struttura. Ci riserviamo quanto prima di poter essere presenti anche da loro.

Ringraziamo fortemente i fratelli Fiasconaro, biscottificio Forti, forneria Pina Forti ed il biscottificio Tumminello per la degustazione dei prodotti ,offerti sempre con grande generosità,e che sono stati apprezzati in tutte e tre le strutture.

Vogliamo Ringraziare i responsabili delle case di riposo per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato, offrendoci la possibilità di condividere la gioia del Natale ,momento questo in cui è più forte la nostalgia della propria casa e degli affetti familiari.

ASSOCIAZIONE PADRE LORENZO MARZULLO

LA LOCANDA DEL BUON SAMARITANO