Natale nelle case di riposo di Castelbuono

(Di Anna Di Vita) – Nei giorni scorsi bambini, bambine e ragazzi della scuola media hanno allietato con i loro canti e danze i nonnini delle 3 case di riposo di Castelbuono. Grazie alla disponibilità e accoglienza delle 3 direttrici : Agnese Narzisi, Gabriella Martorana e Antonella Cusimano gli anziani hanno potuto vivere un ora diversa dalla loro quotidianità. Hanno partecipato battendo le mani e alzando lebraccia al suono della musica. E che dire della preparazione a questo evento? L attesa, vedere i ragazzi e aspettare un momento diverso.

La loro felicità è gioia ripaga chi si è impegnato a realizzare questi momenti. Un grazie particolare al maestro Toscano,a Maria Enza CICERO e Cristina Occorso, a Cettina di Pasquale. Grazie pure ai ragazzi che sono stati disponibili e agli operatori che, tutti i giorni, lavorano per i nostri anziani con amore, impegno e tanta pazienza. Anche l associazione Padre Lorenzo Marzullo si è mobilitato per allietare i nonni con l aiuto di ragazzi volontari che hanno organizzato varie attività per i nonni. I parroci, a loro Volta, hanno celebrato la messa e portato la gioia e la speranza di Gesù fatto uomo. Di questi momenti c’è ne vorrebbero altri e non solo a natale ma anche in altri periodi dell’anno. Castelbuono si dimostra ancora una volta solidale con tutti. Auguri di buon anno di pace e serenità