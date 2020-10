Negativizzato il tampone del primo contagiato castelbuonese

Il sindaco Mario Cicero comunica su Facebook che è risultato negativo il tampone del primo caso castelbuonese di positività al coronavirus. A risultare negativi anche i tamponi di tutti i componenti del suo nucleo familiare.

Sottolinea il sindaco:

“A questa famiglia, va l’apprezzamento dell’amministrazione comunale, per la responsabilità e la serietà dimostrata. Stesso apprezzamento va per l’impresa dove lavora, per la responsabilità dimostrata, facendo monitorare i propri dipendenti. Auguriamo a tutti buon lavoro.”