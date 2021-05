Nel dramma, brilla una stella

Marianna Bonomo non è più tra le cose terrene, ma lascia alla terra il suo fiero esempio di vita e di lotta specie per tutti coloro che, come lei, hanno bisogno di forza e sostegno senza mai cedere al terribile male.

Ci lascia e lascia Castelbuono, Palermo e tutte le comunità che l’hanno seguita con infinita ammirazione per quello che ha fatto, per quello che ha detto, scritto e sorriso ogni giorno del suo arduo cammino.

Il dramma e lo sconforto di adesso come in tutte le cose terrene verrà domani riscaldato dalla sua stella, che sarà un eterno riferimento di vita.

Castelbuono Live si unisce al ricordo commosso di Marianna Bonomo, donna e madre insostituibile ai suoi cari e alla sua e nostra comunità.