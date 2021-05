Nella puntata di stasera l’avvocato Gioacchino Genchi a Report

L’avvocato castelbuonese Gioacchino Genchi, che è stato consulente informatico dell’autorità giudiziaria in numerose indagini e in importanti processi penali di rilevanza nazionale, fra questi l’inchiesta relativa a Giovanni Napoli, fedelissimo di Bernardo Provenzano.Su questo l’avvocato Genchi ha rilasciato un’intervista che andrà in onda questa sera lunedì 24 maggio a Report su Rai3. Qui l’anteprima:

Nel 1998 i Carabinieri del Ros arrestano Giovanni Napoli, fedelissimo di Bernardo Provenzano. Sequestrano tre telefonini e un rilevatore di microspie, inspiegabilmente restituiti alla moglie l'indomani, non il pc ma solo 7 floppy: cosa contenevano? pic.twitter.com/nBasjzhV0s — Report (@reportrai3) May 23, 2021