Nella Sala P. Lorenzo Marzullo la presentazione del libro “Poesie” di Jeannine Lombardo Caronia

Il Consiglio di Biblioteca si pregia di invitarVi, sabato 11 marzo 2023, alle ore 17.00, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma), alla presentazione del libro “Poesie” di Jeannine Lombardo Caronia.

Nella quarta di copertina, sono riportati alcuni versi di Kahlil Gibran, autore del celebre “Il profeta”, uno dei libri più letti al mondo. E del grande poeta libanese si colgono profondi echi nelle poesie di Jeannine Lombardo Caronia, laddove l’autrice rivela che gli opposti si possono conciliare: il bene e il male sono inseparabili, la gioia e il dolore sono un’unica cosa, la vita e la morte sono fonte una dell’altra. Va anche detto che il libro, già di per sé pregevole, vanta un particolare valore aggiunto: l’autrice, infatti, ha deciso di devolvere tutto il ricavato all’AIL, di cui il marito, prof. Francesco Caronia, illustre ematologo, già primario dell’Ospedale Cervello di Palermo, è stato il principale promotore. Contiamo sulla Vostra presenza.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di Biblioteca