Neve di Primavera sulla Madonie. Nevicate in corso a Piano Battaglia – WebCam

Un’ondata di freddo record per il periodo è stata registrata a partire dalla giornata di ieri in tutto il Sud Italia. Il freddo fuori stagione continuerà ancora per qualche giorno. Diversi rilievi madoniti sono stati imbiancati a partire dai 1200-1300 metri di quota. Anche le zone più elevate di alcuni centri madoniti sono state coperte da una leggera coltre bianca, creando un’atmosfera surreale considerato che siamo nel mese di aprile.

Attualmente a Piano Battaglia ci sono diversi cm di neve come mostrano le eloquenti immagini live della webcam di Weather Italy.

Il maltempo continuerà per tutta la giornata, con una attenuazione dei fenomeni dal primo pomeriggio, temperature sotto la media anche nei prossimi giorni.