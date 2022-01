Nota del sindaco sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti nelle contrade

Ascolta l'articolo

Per un Paese sempre più Virtuoso…

Dal mese di ottobre 2021 abbiamo cambiato le modalità di raccolta differenziata per quanto riguarda le contrade e le zone extraurbane del nostro paese.

Prima il servizio veniva effettuato una volta a settimana, suddiviso per per contrade e aree territoriali, ritirando tutte le componenti insieme senza poter assicurare una puntuale ed efficace raccolta differenziata. Da Ottobre invece il servizio di raccolta è stato esteso e adesso viene effettuato giornalmente in base alla tipologia dei rifiuti, così come avviene già da quasi venti anni in tutto il centro urbano.

ln questi anni abbiamo fornito a tutte le famiglie dei contenitori per conferire le varie frazioni: di colore marrone per l’umido, giallo per il vetro e le lattine, azzurro per la plastica, carta e cartone.

Inoltre agli abitanti delle zone extraurbane abbiamo fornito un fusto da 120 It da posizionare all’uscita del proprio cancello e/o accesso all’abitazione, al fine di conferire i sacchetti in modo differenziato per evitare che gli animali randagi frugando lascino in giro rifiuti di ogni genere.

Tutto ciò ha comportato un cambio di abitudini e di pratiche nella raccolta dei rifiuti.

Siamo consapevoli di tutto ciò e ringraziamo tutti quei cittadini che hanno collaborato attuando le nuove pratiche: invitiamo inoltre quei pochi che ancora, per motivi vari, non eseguono la raccolta differenziata in modo corretto, continuando a buttare rifiuti nelle scarpate, sotto i ponti o recandosi giornalmente all’isola ecologica per conferire gli stessi.

L’isola ecologica nel nostro paese è aperta tutti i giorni, compresi i festivi, ricordo che tutto ciò non avviene negli altri Comuni. Infatti le isole ecologiche vengono utilizzate non tutti i giorni, ma solo per alcune ore della settimana, in quanto la funzione delle stesse è quella di supporto al servizio di raccolta.

Noi continueremo ad erogare il servizio tutti i giorni, ma chiediamo ai cittadini di utilizzare l’isola Ecologica soltanto in situazioni di particolari esigenze e/o necessità, ad esempio per conferire rifiuti maleodoranti, per una partenza improvvisa, oppure per smaltire rifiuti troppo ingombranti.

Questo cambio di impostazione nelle campagne ci ha permesso di raggiungere livelli di raccolta differenziata mai raggiunti a Castelbuono.

Fino a settembre 2021 la media era del 60%, a ottobre siamo passati al 67,98%, a novembre 71,74%, fino a raggiungere il record del 76,98% nel mese di dicembre. Questi risultati straordinari ci hanno consentito di raggiungere una media annuale del 65,42%, che ci permetterà di ottenere la premialità che la Regione riconosce ogni anno ai Comuni virtuosi che superano la soglia del 65% di raccolta differenziata, erogando agli stessi un contributo.

Tutto ciò grazie a questo nuovo metodo di servizio nelle campagne.

Colgo l’occasione per manifestare gli apprezzamenti all’Amministratore Unico della Castelbuono Ambiente per i risultati raggiunti che consistono, grazie ad un’intensa attività di controllo e programmazione, nell’aver acquistato dei mezzi di proprietà evitando così il nolo, nell’aver monitorato in modo continuo la collaborazione con le cooperative, nell’aver acquistato, con risorse della società, tutti i contenitori che abbiamo distribuito a tutte le famiglie evitando così la presenza di sacchetti abbandonati sui marciapiedi o nelle strade del centro abitato e delle nostre campagne.

L’impegno futuro da parte dell’Amministrazione Comunale e della Società Castelbuono Ambiente è quello di dare premialità ai cittadini virtuosi, cosa che già facciamo per coloro che utilizzano la compostiera domestica per smaltire l’umido.

Tutto ciò a dimostrazione che l’attenzione e la sensibilità nei confronti della gestione del servizio integrato dei rifiuti porta importanti risultati.

Stiamo lavorando affinchè nel più breve tempo possibile si possa riaprire l’impianto di compostaggio di Cassanisa, oggi di proprietà della nostra comunità. Tutto ciò comporterà notevoli risparmi in termini di costi di conferimenti e trasporti, ed ancora stiamo presentando tramite i Fondi del PNRR un progetto per un’isola ecologica moderna, un centro di raccolta per lo sbarazzo ed il riutilizzo dei materiali.

Cl siamo dati queste priorità per mantenere la nostra Castelbuono pulita, decorosa non soltanto nel centro urbano ma in tutto il territorio. Questi investimenti porteranno anche a ridimensionare i costi del servizio permettendoci così di invertire la rotta sul costo della TARI, abbassando il costo delle bollette.

Concludo questa lettera ricordando a tutti noi che abbiamo una Società, la Castelbuono Ambiente con trenta collaboratori e che nel contempo è riuscita ad accreditarsi nel mercato e con le banche soltanto con la forza del suo lavoro e del suo fatturato.

Questo a dimostrazione che un’oculata gestione dà ottimi risultati, che se tutti collaboriamo possiamo raggiungere traguardi importanti

La nostra Castelbuono con il suo sistema economico e sociale ed i suoi investimenti culturali raggiunge i suoi obbiettivi anche con una gestione seria ed oculata del servizio integrato dei Rifiuti. Grazie Castelbuono.