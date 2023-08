Notte di fuoco a Campofelice di Roccella. Negozio sulla 113 in fiamme e ingenti danni

Incendio a Campofelice di Roccella: Vigili del fuoco e Protezione civile a lavoro per ore

Un incendio ha devastato una vasta area nei pressi della SS113 a Campofelice di Roccella, ieri 27 agosto 2023. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio nei pressi del supermercato Conad, non troppo distante dalla SS113.

Vigili del Fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente sul posto, ma hanno dovuto lavorare per ore per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa del vento forte di Scirocco. L’incendio ha interessato un’area molto vasta, distruggendo macchia mediterranea e alberi di ulivo. Inoltre sono state danneggiate alcune attività commerciali ed evacuate diverse ville a Campofelice di Roccella. I residenti solo attorno alle tre di questa mattina hanno fatto rientro a casa. Danni ingenti al capannone di un negoziante cinese e ad una falegnameria.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono in corso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma è probabile che si tratti di un incendio doloso.