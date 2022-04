Novena della Madonna della Catena, tradizionale culto caro alle gestanti

Ascolta l'articolo

E’ iniziata mercoledì 20 aprile la tradizionale Novena della Madonna della Catena. Il programma prevede per ogni giornata alle 18.00 la Coroncina, alle 18.30 la celebrazione della Messa. A Castelbuono al culto della Madonna della Catena partecipano in modo particolare le gestanti e le puerpere.

Un tempo quando una donna doveva partorire e il parto si presentava difficile era pio uso suonare un colpo di campana della chiesa della catena affinché tutte le donne recitassero un Ave in aiuto della povera partoriente. Ancora oggi le partorienti fanno u viaggi a “Matr’a Catina” e all’ottavo giorno dopo il parto conducono il bimbo in chiesa per ringraziamento.

