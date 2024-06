Nuova disciplina viabilistica per l’area pedonale urbana del centro storico: ecco le regole dal 1° luglio al 31 agosto 2024

A partire dal 1° luglio 2024, entrerà in vigore una nuova disciplina viabilistica per l’Area Pedonale Urbana (APU) del centro storico di Castelbuono, valida fino al 31 agosto 2024. La regolamentazione si basa sulle delibere della Giunta Municipale e su specifiche normative del Codice della Strada.

La Zona A dell’APU sarà pedonale da lunedì a sabato dalle 09:30 alle 14:30 e dalle 17:30 alle 02:00 del giorno seguente, mentre domenica e festivi dalle 09:30 alle 02:00 del giorno successivo. Nella Zona B, l’area pedonale sarà attiva da lunedì a sabato dalle 19:00 alle 02:00, e la domenica e festivi con lo stesso orario della Zona A.

In entrambe le zone, il transito sarà vietato ai dispositivi di micromobilità elettrica, eccetto i velocipedi a propulsione muscolare che dovranno rispettare il senso unico di marcia. Inoltre, sarà necessario richiedere un’autorizzazione specifica al Comando della Polizia Municipale per transitare con altri tipi di velocipedi.

Dalle 19:00 alle 02:00, in giorni feriali, prefestivi e festivi, il divieto di transito sarà assoluto per tutti, eccetto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Tutti i dettagli nell’ordinanza allegata in basso.