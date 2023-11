Nuovi orari al pubblico della piscina comunale di Isnello

(Riceviamo e pubblichiamo) – Si informa la cittadinanza che, a partire dal 1° dicembre 2023, la piscina provinciale di Isnello osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì e mercoledì: dalle ore 16:00 alle ore 21:00

Venerdì: dalle ore 20:00 alle ore 21:00

Sabato: dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30

L’orario prolungato fino alle ore 21:00 è stato ottenuto grazie alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Castelbuono, che ha inviato una nota con numero di protocollo 22696 in data 07/11/2023 al Direttore Generale della Città Metropolitana, Nicola Vernuccio. Ringraziamo il Direttore per aver accolto la nostra richiesta, sperando che questo orario possa favorire la partecipazione alla piscina dei lavoratori impegnati fino a tardo pomeriggio. Si allega inoltre il listino prezzi per l’accesso alla piscina e le modalità di iscrizione. Si ricorda che per poter svolgere attività in piscina è necessario presentare un certificato medico o un elettrocardiogramma con validità inferiore ad un anno.

Il Sindaco invita a cogliere questa occasione che serve a valorizzare strutture comprensoriali e offrire servizi alle nostre comunità. Auspichiamo che nei prossimi mesi si possano mettere a disposizione altre strutture comunali o provinciali per permettere di fare attività culturali (teatro, cinema), sportive e ricreative. Il futuro del nostro comprensorio passa attraverso la capacità che hanno gli enti pubblici nel dare servizi ai cittadini e ai turisti collaborando anche con i privati che vogliono investire in questi settori.