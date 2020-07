Cari amici vicini e lontani finalmente ci siamo. Sarebbe il caso di dire Nuntio vobis gaudium magnum se il seguito della formula non si prestasse a immediati quanto spiacevoli equivoci. Comunque, ARRIVAMMI. E’ stato estremamente faticoso ma ce l’abbiamo fatta.

E’ con sommo gaudio, pertanto, che il Comitato per Le Fontanelle vi invita alla kermesse di spettacoli vari dal titolo che non lascia spazio a dubbi di nessun genere: NUOVO CINEMA FONTANELLE che andrà in onda in diretta streaming sulla pagina facebook di CastelbuonoLive e sulla Home Page di www.castelbuonolive.com MERCOLEDI 15 luglio 2020 a partire dalle 21,00.

La serata si inquadra nell’ambito di iniziative che verranno da qui in avanti promosse dal Comitato per Le Fontanelle e da tutti i cittadini che vogliono che Le Fontanelle sia un teatro e niente di strano e di spurio.

NOI RIVOGLIAMO LE FONTANELLE – UNA ISTANZA DI CIVILTÀ PER IL TEATRO

La serata raccoglie gli interventi artistici di Anna Maria Guzzio, I Frastornati, Peppe Barreca, I piccoli del laboratorio di teatro di Stefania Sperandeo, I Lorimest, I giovani del laboratorio di teatro di Stefania Sperandeo, The D-Beer, Il Gruppo teatro incontro, A Nova Orquestra, Cinzia Pitingaro e Luciana Cusimano, Stefania Sperandeo, Le allieve della Scuola di danza “Musicainmovimento” del maestro Alex Chiaramonte, Alessandro Barrovecchio, il Gruppo 2001.

Collegatevi in molti, in moltissimi, passate parola. Sappiamo che lo farete. Così nessuno potrà dire che non lo ha visto neanche UN CANE.

Vi aspettiamo domani sera alle 21,00. Ricordate e divulgate il verbo: