Obbligo della mascherina in tutto il territorio nazionale: le sanzioni applicate e attenzione all’uso della sola visiera

Da domani scatta l’obbligo in tutto il territorio nazionale di indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico.

La mascherina non sarà necessaria soltanto quando si è in compagnia di conviventi e comunque il dispositivo di sicurezza deve essere sempre nella disponibilità.

I trasgressori saranno sanzionati con multe che vanno da 400 a 1.000 euro.

Ecco riepilogo delle più frequenti condotte sanzionate e quelle ammesse, chiarendo quando e come l’uso visiera (dispositivo acquistato come prevenzione anti Covid-19) è conforme alle nuove prescrizioni: