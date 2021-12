Odore di metano nel centro abitato di Castelbuono

Questa mattina in alcune zone del centro abitato di Castelbuono è stato sensibilmente avvertito un forte odore di metano che alla luce della tragedia avvenuta pochi giorni fa a Ravanusa ha destato non poche preoccupazioni nei cittadini. Sulla questione è intervenuto su FB il sindaco Cicero il quale, tranquillizzando i cittadini, ha riferito di avere già allertato la Simegas e che alcuni operai sono già al lavoro per risolvere la problematica nei pressi di contrada Vinzeria sulla strada per Isnello SP9.