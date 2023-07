Omaggio a Sant’Anna: Proiezione del documentario sul Culto di Sant’Anna a Castelbuono (Tutti i Riti della Festa)

Sabato 15 luglio 2023, alle ore 19:00, presso la va Chiesa dell’Itria, si terrà un evento speciale in onore di Sant’Anna, patrona di Castelbuono. Sarà proiettato un documentario che illustra dettagliatamente tutti i riti e le tradizioni legati al culto di Sant’Anna durante la festa annuale.

Il documentario offre un’opportunità unica per immergersi nella ricca storia e nelle profonde radici culturali del culto di Sant’Anna. La festa di Sant’Anna è un momento di grande importanza per il paese, in cui la comunità si riunisce per celebrare la sua santa patrona e tramandare antiche usanze alle nuove generazioni.