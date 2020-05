Online il regolamento del 4° “Memorial Danilo Ciolino

Da oggi è disponibile il regolamento del 4° “Memorial Danilo Ciolino”. Lo riportiamo di seguito in calce e sarà possibile scaricarlo anche dalla pagina Facebook dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio.

MEMORIAL DANILO CIOLINO

Concorso Musicale per musicisti e cantanti

Premessa

Moger Arte e Cultura, nell’ambito dell’attività dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio, in accordo con la Famiglia Ciolino intende realizzare la terza edizione del Concorso Musicale in occasione del Memorial “Danilo Ciolino” al fine di ricordare la figura del giovane che tanto ha dato alla passione per la musica.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Moger Arte e Cultura Soc. Coop. Soc. ONLUS, con il sostegno della Famiglia Ciolino e degli amici di Danilo, indice ed organizza il 4º Concorso Musicale “Memorial Danilo Ciolino” che si svolgerà nella modalità “online” per motivi Legati all’emergenza COVID19

Art. 2 – Il Concorso ha il fine di sviluppare la cultura musicale incoraggiare i giovani allo studio della musica e di promuovere il territorio del Comune di Castelbuono (PA). Possono iscriversi al concorso giovani dai 14 ai 35 anni, residenti nel Comune di Castelbuono, senza distinzione di sesso.

Art. 3 – Il Concorso prevede una categoria unica.

Art. 4 – PROVE CONCORSUALI| La selezione del vincitore avverrà tramite giudizio di un’apposita commissione sull’esecuzione di un brano di musica moderna (pop, rock, folk, jazz, grunge, ecc.) in cui il candidato possa mettere in mostra la propria individualità anche con l’ausilio di un accompagnamento musicale (band, pianista, chitarrista ecc…).

Art. 5 – Tutte le prove saranno inviate alla commissione e valutate. I giudizi saranno resi noti durante la premiazione.

Art. 6 – La manifestazione si svolgerà in diretta web sui canali della cooperativa Moger arte e cultura.

Art. 7 – I concorrenti verranno ascoltati dalla giuria tramite il video inviato all’organizzazione del Concorso.

Art. 8 – I video dovranno riprendere una esibizione live, priva di tagli o elaborazioni audio/video di post- produzione. Saranno ammessi i formati mp4, mpg, mov e avi.

ISCRIZIONE

Art. 9 – La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 20 Maggio 2020, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail della cooperativa Moger: mogerac@gmail.com

> Modulo d’iscrizione come da modello allegato

Note tecniche relative al video da inviare:

– Inquadratura orizzontale

– Ripresa non troppo distante dall’esecutore (che consenta

di poterne valutare anche le capacità tecniche

– Porre l’attenzione sulla qualità del suono

– Durata non superiore ai n.5 minuti

Art. 10 – QUOTE DI ISCRIZIONE | L’iscrizione al concorso è totalmente

gratuita, come voluto dall’organizzazione e dalla Famiglia Ciolino.

GIURIA

Art. 11 – La giuria, la cui composizione è di competenza del comitato organizzatore, sarà composta da Docenti dell’Accademia di Arti Musicali Primo Spazio e Musicisti del panorama locale.

Art. 12 – Il giudizio della giuria è inappellabile. La votazione sarà espressa in centesimi.

PREMI

Art. 13 – La Famiglia Ciolino, con proprio contributo e alle

donazioni raccolte per questo preciso scopo, mette a disposizione

del vincitore una Borsa di Studio del valore di € 500

che copriranno un anno di studi presso l’Accademia di Arti

Musicali Primo Spazio.

Art. 14 – L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare

modifiche al presente regolamento qualora se ne verificasse

la necessità.

Art. 15 – La cerimonia di premiazione si svolgerà anch’essa in

formato “online” e si svilupperà tramite una diretta in cui saranno

trasmessi i video di tutti i concorrenti ed al termine la commissione

proclamerà il vincitore della 4a edizione.

Art. 16 – L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione

incondizionata del presente regolamento