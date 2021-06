Openday al Centro Estivo Salti Matti 2021

Sabato 19 Giugno / Domenica 20 Giugno dalle ore 16 alle 20 veniteci a trovare per vedere come abbiamo rivoluzionato il Cine Teatro Astra , trasformandolo in un vero parco giochi per bambini , con possibilità anche di varie attività come : ” Centro estivo, Feste di compleanno – Eventi – Cine Forum per bambini – Laboratori e tanto altro… con il Mitico Mago Magnum. Ci saranno tante sorprese per i nostri amati Bambini

Ingresso Gratuito con regalini per tutti i bambini

per Prenotazioni 320/9114972 Magnum

Ass. Salti Matti Animazione pronti per un grande grandissima Estate