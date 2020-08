Opera d’arte all’asta per aiutare Marianna

Guardo i miei figli e provo solo ad immaginare cosa si possa provare vivendo nella paura di non poterli veder crescere. Ecco perché ho deciso di mettere all’asta questo mio dipinto Olio su tela dal titolo SUI VOSTRI PASSI, misure 50×40 cm, affinché possa essere di buon auspicio per Marianna, che personalmente non conosco.

Il quadro sarà venduto al miglior offerente e tutto il ricavato sarà devoluto per aiutare questa giovane mamma.

L’asta parte da 100 euro e terminerà domenica 23 agosto a mezzanotte.

Per fare la vostra offerta scrivete in privato o nei commenti a questo post.

Marianna è una donna di 39 anni, madre di due bambini bellissimi di 3 e 5 anni.

Da un anno sta combattendo contro un linfoma non Hodgkin al quarto stadio.

Ha bisogno di cure specifiche che sono molto difficili da trovare e molto costose.

Attualmente si sta effettuando una raccolta fondi per raggiungere la quota di 400.000 euro che servono per poter avere delle valutazioni da centri all’avanguardia e per aprire prospettive terapeutiche non diversamente accessibili.

Attualmente si trova in America dove sta effettuando cure ed esami.

La situazione è molto urgente e dobbiamo aiutarla per darle la possibilità di continuare questa battaglia e coltivare la speranza di guarigione.

Francesco Licciardi