Operazione antidroga della polizia di stato in un appartamento dello Sperone. Sequestrati stupefacenti ed arrestato un giovane

La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. Brancaccio, nei giorni scorsi, ha proceduto ad effettuare l’arresto, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana (grammi 89 suddivisa in n.74 dosi) e hashish (grammi92,6), di un giovane, residente nel quartiere Sperone, precisamente nel piazzale Ignazio Calona, noto luogo ove in passato sono stati svolti analoghi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni precedenti erano stati svolti una serie di mirati servizi di osservazione che avevano consentito di appurare come l’abitazione del giovane fosse meta di diversi soggetti, alcuni dei quali individuati come assuntori di sostanze stupefacenti.

Pertanto, gli operatori si recavano in quel luogo e riuscendo ad introdursi dentro l’appartamento, effettuavano una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti, che si concludeva con esito positivo in quanto veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza sopra indicata, nonché una somma di denaro di 1.110,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di, eventuali, sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Palermo, 30 Gennaio 2024