Opportunità: 200 borse di studio per ingegneri, architetti, diplomati e studenti degli ITS under 27

200 borse di studio per ingegneri, architetti, diplomati e studenti degli ITS under 27 che hanno tempo fino al 5 luglio 2022 per iscriversi alla #SUMMER SCHOOL ‘Roberto Moneta’ dell’ENEA in Efficienza Energetica, in programma dall’11 al 22 luglio 2022.

Il corso si compone di un Virtual Training on air della durata di 30 h, tenuto da esperti e aziende del settore e di un Hackathon della durata di 3 giorni durante i quali gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, si sfideranno sulla riqualificazione energetica di edifici BIM oriented e sulla progettazione di una Comunità Energetica.

Per info e iscrizioni : https://www.isnova.net/corsi/summer-school-enea-2022/