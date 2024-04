Opportunità di lavoro. Selezione risorse umane per Progetto di infrastrutture sociali di comunità. Scadenza 8 aprile

Nell’ambito del progetto PNRR afferente ai Comuni dell’ATS (Castelbuono Capofila, San Mauro Castelverde e Pollina) denominato “Servizi e Infrastrutture Sociali di Comunità” – Missione n.5 “Inclusione e Coesione” del Pino nazionale ripresa e resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione Europea -Next Generation EU in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, al fine di creare nuovi servizi per le fasce deboli e migliorare gli spazi aggregativi di carattere sociale e sportivo, sono aperti i bandi di selezione per l’assunzione di personale che verranno gestiti dalla società Adecco per la piena realizzazione delle attività di progetto.

MANSIONE LINK ANNUNCI Psicologi https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543297/psicologi-petralia-soprana-it/palermo-olanda Animatori Socio Culturali https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543228/animatori-socio-culturali-petralia-soprana-it/palermo-olanda Autisti https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543142/autista-petralia-soprana-it/palermo-olanda Tecnico delle luci e del suono https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543172/tecnico-delle-luci-e-del-suono-valledolmo-it/palermo-olanda Insegnanti di Teatro/registi https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543332/insegnanti-di-teatro-registi-valledolmo-it/palermo-olanda Accompagnatori https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543187/accompagnatori-polizzi-generosa-it/palermo-olanda Mediatore culturale https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543320/mediatore-culturale-collesano-it/palermo-olanda Interprete https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543309/interprete-collesano-it/palermo-olanda Istruttori di Geromotricità https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543259/istruttori-di-geromotricita-petralia-soprana-it/palermo-olanda Assistenti domicilairi https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543268/assistenti-domiciliari-petralia-soprana-it/palermo-olanda Assistenti sociali coordinatori https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/543284/assistenti-sociali-coordinatori-petralia-soprana-it/palermo-olanda

Calendario di apertura degli annunci è il seguente:

– per gli autisti da martedì 02/04 e fino a venerdì 05/04;

– per tutte le altre 10 figure professionali da martedì 02/04 a lunedì 08/04.



I candidati interessati dovranno propedeuticamente registrarsi nel sito di Adecco e potranno candidarsi a uno o più avvisi di selezione. I candidati, nell’applicarsi a ciascun annuncio, dovranno indicare almeno uno (o più comuni) per i quali sarebbero disponibili a lavorare.



I responsabili della selezione di Adecco, monitoreranno il numero e le disponibilità territoriali dei candidati e valuteranno la possibilità di prorogare la pubblicazione degli avvisi di selezione, al fine di raggiungere un numero congruo di candidature.