Ordinanza comunale per la prevenzione degli incendi

Ascolta l'articolo

In data 03.05.2022 con Ordinanza n. 40 il Sindaco ha disciplinato gli interventi per la pulizia dei residui vegetali dei terreni, delle scarpate per prevenire ed evitare rischi gli incendi.

Si comunica inoltre che da giorno 15.06.2022 è fatto divieto assoluto accendere fuochi.

Il Sindaco sottolinea che è interesse di ognuno tenere puliti i propri terreni in modo tale che si faccia una giusta prevenzione antincedio .

Si allega ordinanza