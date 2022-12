Ordinanza del Sindaco. Il 31 dicembre divieti vari a 100mt da piazza Castello

Ascolta l'articolo

A conclusione dell’anno 2022 il 31 Dicembre in Piazza Castello alle ore 23:45 si terrà il “ Concerto di Fine Anno” con il gruppo Qbeta.

Per dare maggiore serenità alla serata è stata emanata l’ordinanza n.176 del 21.12.2022, con cui è fatto divieto, nel raggio di 100 mt di P.zza Castello, Via S.Anna, P.zza Margherita, Via Umberto I, dell’uso di: contenitori in vetro, di petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale contenente miscele detonanti ed esplodenti, spray, liquidi o sostanze urticanti e altri tipi di oggetti che potenzialmente possono offendere le persone.

Il Sindaco evidenzia che questo provvedimento è stato adottato per dare maggiore tranquillità e sicurezza a coloro che vorranno trascorrere la serata nel centro storico e nelle piazze della nostra comunità.

Il Sindaco coglie l’occasione per fare gli auguri alla comunità, ai graditi ospiti e a tutti coloro che apprezzano la nostra Castelbuono e operano per una cultura di solidarietà e di pace.

Si allega ordinanza