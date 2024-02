Ordinanza del sindaco in occasione dei festeggiamenti del Carnevale

Il 2024 vedrà la comunità di Castelbuono impegnata a festeggiare il carnevale con il tradizionale veglione e la sfilata dei carri allegorici. Questo appuntamento è sempre stato molto sentito dai cittadini del nostro paese: la satira o la “smancia” è stata, nei decenni passati, l’occasione per denunciare i ritardi o gli errori della politica, ma anche per apprezzare in modo ironico i successi raggiunti sia dalla pubblica amministrazione che dai semplici cittadini o imprenditori.

L’Amministrazione comunale, in tal senso, non si tira indietro nel dare il proprio sostegno a chi, in modo volontaristico, impiega il suo tempo per diverse settimane per costruire un carro o preparare la satira da rappresentare nelle tre sere di veglione.

Consapevoli dell’afflusso di persone che ci sarà durante la sfilata, il Sindaco ha emanato l’ordinanza n.14 del 7 Febbraio 2024, che vi allego, in cui è vietato:

Vendere o somministrare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro ed in lattina.

Somministrare bevande superalcoliche.

Detenere in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande superalcoliche

Detenere bevande in contenitori di vetro o lattine.

Inoltre, chi partecipa o assiste alla sfilata dei carri allegorici ha il divieto di detenere o introdurre e usare:

Fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici.

Artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Dispositivi emanati sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.

Il Sindaco auspica che questi giorni si vivano in allegria e serenità, ma soprattutto in sicurezza, degustando la tradizionale “testa di Turco” e “u Risi in taani”

Il Sindaco

Mario Cicero