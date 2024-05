Ottima prestazione di Vincenzo Campo alla terza prova del Campionato Tedesco GKC100cc 2024

Ottimi risultati per Vincenzo Campo alla gara di Leidoslheim (D), svoltasi questa settimana per la terza prova del Campionato Tedesco GKC100cc 2024.

Dopo le difficili prove libere a causa della scarsa conoscenza di un circuito impegnativo e pericoloso, il pilota castelbuonese ha ottenuto un buon settimo posto in griglia. In gara 1, con una performance regolare, ha conquistato il sesto posto.

La finale è stata molto complicata, con due gravi incidenti che hanno portato alla sospensione della gara e al ritiro di alcuni piloti. Alla fine, Campo ha concluso in settima posizione, guadagnando un ottimo bottino di punti per il campionato. È stato il primo pilota non tedesco a competere tra i migliori 100cc della Germania.

Attraverso i social, Campo ha ringraziato Alessandro Maccaferri per la preziosa assistenza e il grande impegno lavorativo. Un ringraziamento particolare va anche ai sostenitori: Comune di Castelbuono, Antico Baglio, Club Rosanero e Olio Cancila, per il loro supporto in questa avventura.