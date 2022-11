Padre Antonino Di Giorgi compie 100 anni. Gli auguri della redazione

Ascolta l'articolo

Oggi, 4 novembre 2022, è una giornata di grande festa per la comunità castelbuonese, in quanto il parroco storico, Don Antonino Di Giorgi, compie cento anni.

La Redazione di CastelbuonoLive, facendosi anche interprete dei sentimenti dei lettori, formula i più sinceri auguri di buon compleanno al nostro caro Padre Antonino – come tutti i fedeli lo hanno affettuosamente chiamato nel corso di questi lunghi anni alla guida della Chiesa castelbuonese – ma anche gli auguri di ogni bene e di lunga vita.

Don Antonino Di Giorgi venne ordinato sacerdote il 26 maggio del 1945 da Sua Eccellenza Mons. Emiliano Cagnoni. Nella Sua Matrice Nuova ricoprì dapprima il ruolo di vice parroco, quindi, dal 20 dicembre 1970 – a seguito della morte dell’altro parroco storico, mons. Francesco Cipolla, divenne parroco e arciprete rimanendo in carica per quasi quarant’anni fino all’8 settembre 2010.

Parroco austero, misurato e punto di riferimento non solo per i suoi fedeli, nel corso di questi anni si prodigò per la crescita spirituale dei suoi parrocchiani e della comunità castelbuonese. Benché fosse ritenuto un “rigido” è stato senz’altro vicino ai giovani, ai giovanissimi e ai bambini. La Matrice Nuova durante i suoi anni fu un vivace punto di incontro di giovani, giovanissimi e bambini di tutte le età, assolvendo l’importante ruolo di centro di aggregazione, di socializzazione e di educazione ai valori fondanti della Chiesa, primo fra tutti il rispetto e la carità.

Nel rinnovare gli auguri al nostro caro Padre Antonino auspichiamo che, non solo da parte della Chiesa, si possa ridare impulso a tutta quella serie di attività sociali e aggregative in cui lui credette che sono il lievito per una comunità migliore e solidale.

Stasera alle ore 18.00 per i cento anni di Padre Antonino verrà celebrata una Messa solenne alla Matrice Vecchia.