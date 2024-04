Palermo: il Cavaliere del Lavoro Nicola Fiasconaro incontra gli studenti del Collegio Universitario Camplus

GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY

IL MAESTRO PASTICCERE E CAVALIERE DEL LAVORO NICOLA FIASCONARO A COLLOQUIO CON GLI STUDENTI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO CAMPLUS PALERMO

Palermo, 16 aprile 2024 – I suoi panettoni sono arrivati in tutto il mondo e perfino nello Spazio. “Sulla navicella della Nasa, anni addietro, gli astronauti, tra cui l’Italiano Paolo Nespoli, hanno festeggiato con alcune delle mie creazioni dolciarie”, ha raccontato agli studenti di Camplus Palermo e del collegio Rume il Maestro Pasticcere e Cavaliere del Lavoro Nicola Fiasconaro nell’ambito di una iniziativa speciale organizzata per celebrare la prima edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

All’evento, svolto nell’ex carcere delle Benedettine, oggi sede del Collegio Universitario di Merito, e moderato dal Direttore del Camplus Palermo Gabriele D’Asta, ha partecipato anche l’imprenditore del settore ottico Agostino Randazzo, Presidente del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro.

L’incontro è stato l’occasione per discutere d’impresa e valorizzazione del territorio, nell’ottica di una scommessa di sviluppo legato alle future generazioni. “Il successo internazionale della nostra azienda dimostra come sia cambiato il modo di fare impresa in Sicilia. Un territorio che offre materie prime e artigianalità uniche nel loro genere e che sono alla base del nostro patrimonio identitario. Con dedizione e passione per la nostra terra siamo cresciuti a livelli impensabili fino a qualche decennio fa. Oggi siamo presenti in oltre 70 Paesi e diamo lavoro a oltre 180 persone”, ha proseguito il Maestro Fiasconaro.

“Puntare sulle nuove generazioni” ha poi sottolineato Randazzo “è l’unica strada da perseguire per il rilancio dell’economia siciliana. Non più ragazzi con la valigia in mano pronti ad emigrare al nord o all’estero, ma giovani disposti a scommettere su un territorio meraviglioso come quello siciliano”.

Camplus

Il network Camplus è il più grande fornitore di alloggi per studenti universitari in Italia e propone soluzioni flessibili e differenziate per soddisfare ogni esigenza: collegi universitari di merito, una rete di 11 collegi di merito riconosciuti e accreditati dal MIUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, residenze per studenti italiani e internazionali che cercano flessibilità e indipendenza ma non vogliono rinunciare alla possibilità di vivere in una comunità e appartamenti per studenti universitari e giovani professionisti o soluzioni di breve soggiorno per turisti, visiting professor e ricercatori. Camplus è stata in grado di estendere il concetto di ospitalità a nuovi modelli abitativi e di creare una vera e propria filosofia di accoglienza in grado di coniugare le esigenze dello studente e del viaggiatore intelligente. Il network Camplus, con i suoi tre servizi – Collegi di Merito, residenze, appartamenti – è oggi presente in 15 città italiane: Milano, Torino, Bologna, Roma, Firenze, Ferrara, Palermo, Catania, Parma, Venezia, Padova, Cesena, Pavia, Aquila, Verona e in Spagna a Pamplona e Siviglia.

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Una famiglia innamorata della sua terra, che con i suoi dolci ha fatto vivere e sognare la Sicilia a milioni di persone nel mondo. Oggi l’azienda, giunta alla terza generazione di Pasticcieri è un’eccellenza del made in Italy, con un fatturato 2022 di oltre 34 milioni di euro ed un organico di 180 lavoratori, fra stagionali e dipendenti. E ancora: Fiasconaro è presente in 70 Paesi, con una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell’azienda, ma è in costante crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici. I suoi dolci sono stati serviti sulle tavole di tre Papi, del Presidente della Repubblica cinese, dagli astronauti dello Shuttle, nelle corti regali di tutta Europa. Nonostante questo, l’azienda continua a sperimentare gusti e sapori, regalando un vero viaggio sensoriale alla scoperta delle Sicilia e delle sue migliori materie prime. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità.