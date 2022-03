Parco delle Madonie: la settimana Geopark dal 22 maggio al 5 giugno 2022

Ascolta l'articolo

L’Ente Parco delle Madonie, comunica a tutte le Associazioni che operano nel territorio che è intendimento del “Madonie Geopark” , come ogni Ente aderente alla Rete Europea dei Geoparchi riconosciuta dall’UNESCO, celebrare anche quest’anno la “Settimana Europea dei Geoparchi 2022”per promuovere i beni geologici destinati al “geoturismo”, comunque connessi alle risorse naturali e culturali locali coinvolti dallo sviluppo sostenibile.

“La “Settimana Europea dei Geoparchi” – afferma il presidente Angelo Merlino – rappresenta un’importante occasione di promozione del nostro territorio, un patrimonio culturale, geologico e naturale da conservare e proteggere, un esempio preziosissimo di biodiversità sia floristica, faunistica che geologica. Per questo ci rivolgiamo alle Associazioni che operano nel nostro territorio, al fine di predisporre il calendario delle attività nell’ambito della settimana Geopark 2022”.

Calendario che sarà reso noto alla European Geoparks Network e pubblicato nel sito web www.parcodellemadonie.it. Si invita, pertanto, voler comunicare, nel più breve tempo possibile, al seguente indirizzo email : gennaro.f@parcodellemadonie.it eventuali attività già in programma o che si intendono organizzare.

Si evidenzia che le attività di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento da Covid 19. Per info contattare il numero : 0921/684049.

Col presidente Merlino, curano l’iniziativa l’UOb 3 coordinata dal dirigente dott. Peppuccio Bonomo e suoi collabaratori.