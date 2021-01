Parco delle Madonie, nominato il nuovo direttore

Con sua determinazione, il Presidente Angelo Merlino ha provveduto a nominare l’Avvocato Maria Ardillo nuovo direttore dell’Ente Parco delle Madonie. “All’avvocato Ardillo – afferma il presidente Merlino – vanno le mie più sentite congratulazioni ed auguri di un proficuo lavoro”. Prestigiosissimo il curriculum del neo Direttore: dopo il Diploma di Maturità Scientifica, le Lauree in Giurisprudenza e in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Amministrativo.

Si perfeziona quindi in “Esperto di Informatica Giuridica con riferimento alla normativa Civile ed Amministrativa”. Abilitata all’esercizio della professione di avvocato e iscritta all’Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali della Corte d’Appello, ha esercitato la libera professione di Avvocato. Tra i suoi primi incarichi quelli il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione e presso l’Ente Parco dell’Etna in qualità di dirigente amministrativo. Innumerevoli le attività svolte.

Presso l’Ente Parco delle Madonie ha ricoperto i ruoli di dirigente Amministrativo e DirigenteUnità Operativa di Base n.1 “Affari Istituzionali, legali e del personale”. E’ titolare dell’Ufficio Legale dell’Ente Parco delle Madonie col ruolo di Assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente in giudizio in tutte le controversie e nelle trattative amichevoli. Ha già diretto l’Ente in qualità di direttore facente funzioni. Al suo attivo anche numerose pubblicazioni giuridiche. Afferma il Direttore Ardillo: “Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha accordato. Mettere la mia esperienza a beneficio del Parco delle Madonie è per me motivo di orgoglio. La mia passione innata per l’ambiente naturale è poi motivo di entusiasmo. Il mio percorso di studi mi porta ora a ricoprire un ruolo di alta responsabilità per la difesa e la promozione di un territorio straordinario, unico, quale è il Parco delle Madonie”.