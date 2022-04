Parco giochi dell’Arena, giostre rovinate e pericolose. La segnalazione di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione di una lettrice in merito alla pericolosità e allo stato di degrado in cui versano le giostre del Parco giochi situato all’Arena. A corredo della segnalazione anche eloquenti foto.

Sono una nonna di tre nipotini che vivono nella vostra bellissima e civile Castelbuono. Purtroppo ritengo mio dovere segnalare e denunciare il grave pericolo rappresentato dalle strutture in legno presenti nel parco “Arena- Santa Croce”, molto frequentato dai numerosi bimbi e anziani che vivono in zona. Il parco giochi, con altalena, tavoli e giochi è stato inaugurato nel 2020 dall’assessore Dario Guarcello (https://www.madonienews.it/…/nuovi-arredi-nei-parchi-e…/), con l’intento nobilissimo di promuovere il turismo e l’aggregazione, ma oggi si presenta in condizioni spaventose, con il legno marcito, le viti staccate, l’altalena in procinto di collassare, i sedili del dondolo con i chiodi sporgenti. Ho documentato il disastro inviando una pec al Comune di Castelbuono, ma, sorprendentemente, non ho ricevuto alcun riscontro dall’Amministrazione, che pure dovrebbe avere a cuore la salute e la sicurezza dei propri cittadini, soprattutto di quelli più indifesi. Spero che voi cittadini residenti possiate fare sentire la vostra voce per fare eliminare il pericolo assai evidente, facendo rimuovere le strutture fatiscenti e facendole sostituire con altre perfettamente sicure, come meritano i nostri piccoli.