PD Castelbuono: appuntamenti sabato 14 e domenica 15 gennaio con le idee in piazza per il percorso costituente PD

Cosa è il PARTITO DEMOCRATICO oggi?

Il Partito Democratico è l’alternativa necessaria per arginare una politica che vìola i diritti civili, che offende il pluralismo, che denigra le altre culture, che non analizza le responsabilità dell’uomo e non propone soluzioni efficaci affinché si realizzi, in Italia e in Europa, una politica di integrazione e di rispetto ambientale.

Il Partito Democratico è la casa di tutti coloro i quali credono a una politica di condivisione, di uguaglianza e di libertà.

Tanti, troppi giovani e meno giovani, oggi, con idee innovative e con valori progressisti si sono allontanati e disinteressati alla vita politica del Paese e del paese, non sentendosi più coinvolti e rappresentati.

Questo è il momento giusto per ricominciare a CREDERE: credere in una politica che sa interessarsi ai territori e in grado di fornire soluzioni concrete ai problemi della quotidianità.

Questo è il momento giusto per tornare a PARTECIPARE: il nostro impegno costante e il VOSTRO contributo potranno agevolare la nascita di nuovi governi e amministrazioni in grado di sostenere e supportare i sogni e la visione di futuro dei giovani e, allo stesso tempo, tutelare le fasce sociali più svantaggiate e salvaguardare il benessere dei nostri nonni.

Questo è il momento giusto per CONDIVIDERE ideali: fissare una nuova carta di VALORI e darsi una nuova IDENTITÀ.

IL NUOVO PD, a Castelbuono e nel territorio, vuole essere questo e molto altro.

Noi ci crediamo fortemente!

Dopo i positivi riscontri di sabato scorso, torniamo con le nostre e le vostre IDEE IN PIAZZA!

Incontriamoci e confrontiamoci:

– SABATO 14 GENNAIO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Corso Umberto I (vicino bar);

– DOMENICA 15 GENNAIO dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in Piazza Margherita e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Piazza Minà Palumbo;

– DOMENICA 22 GENNAIO, dalle ore 17:00, assemblea pubblica

Rigeneriamo insieme il Partito Democratico, forte e fiero della storia e della tradizione custodita nel suo nome.

Il Comitato promotore del percorso costituente PD

Marcello Catanzaro

Luciana Cusimano

Giuseppe Fiasconaro

Giulio Marchese

Giovanni Martorana

Sabrina Naselli