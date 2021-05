PD Castelbuono, domani primo giorno di lavoro per i neo assunti a tempo indeterminato dalla Castelbuono Ambiente

Domani sarà il primo giorno di lavoro per i neo 5 assunti a tempo indeterminato dalla Castelbuono Ambiente s.r.l. Si poteva fare, come Noi diciamo da anni.

E, rivisto il piano ARO, si può continuare con altre assunzioni per assicurare un lavoro dignitoso, l’efficienza e l’efficacia della raccolta differenziata (oggi a un livello non dignitoso per la nostra comunità) anche per far diminuire la bolletta. Stop Coop senza bando, assumiamo i lavoratori già impegnati definito il nuovo Piano ARO. Stop AMA senza prima il potenziamento della partecipata del Comune.