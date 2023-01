PD Castelbuono: Domenica 22 Gennaio assemblea pubblica. Ore 17.00, Sala “Don Lorenzo Marzullo” (già Sala delle Capriate)

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il Circolo del Partito Democratico di Castelbuono promuove una assemblea pubblica, DOMENICA 22 GENNAIO, dalle ore 17.00, presso la Sala “Don Lorenzo Marzullo” (già Sala delle Capriate)

Dopo due settimane di incontri in piazza per raccogliere idee e adesioni, ritrovare il piacere della partecipazione e del dibattito, è arrivato il momento di restituire anche i risultati del questionario che abbiamo somministrato online e in presenza circa il ruolo del Partito, la leadership, i temi su cui focalizzare attenzione e impegno, i suggerimenti sui valori da assumere come base identitaria.

L’assemblea rivolta agli iscritti, di vecchia data e nuovi, ma anche ai simpatizzanti e alla cittadinanza tutta sarà l’occasione per dire la propria sui temi, anche locali, di più stringente attualità e iniziare a riflettere sulle prossime tappe congressuali, in vista delle prossime primarie per l’elezione del segretario nazionale e dei componenti dell’assemblea nazionale.

Ricordiamo che fino al 31 gennaio è possibile rinnovare o procedere al tesseramento al seguente link: https://tesseramento.partitodemocratico.it/. Sarà possible farlo anche domenica stessa in assemblea.

Rigeneriamo insieme il Partito Democratico, forte e fiero della storia e della tradizione custodita nel suo nome.

Il Comitato promotore del percorso costituente PD

Marcello Catanzaro

Luciana Cusimano

Giuseppe Fiasconaro

Giulio Marchese

Giovanni Martorana

Sabrina Naselli