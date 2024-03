PD Castelbuono, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2024: Lotto Marzo

Tutte le Giornate internazionali sono state istituite nel ricordo di qualcuno o di qualcosa. L’oblio è il rischio peggiore che si corre in una società che corre veloce. Così come è facile scadere nel ridicolo della retorica o, peggio, nell’ equivoco.

L’8 marzo non è una “festa” ed è triste doversi “augurare” che certe cose finalmente cambino, nel quotidiano.

Il cammino per la difesa dei diritti non è concluso per le Donne; è ancora irto di difficoltà ideologiche e di limiti culturali difficili da scardinare, quasi come il primo giorno in cui tante valorose donne, molto prima di noi, sono uscite dai ranghi di quello che era un esercito silenzioso e hanno deciso di alzare la testa e la voce per ribellarsi e lottare.

Una società giusta, di libere ed eguali è ossibile se solo certi cliché, cattive abitudini e pregiudizi verranno sradicati, per sempre. Per costruirla, ogni giorno, le donne hanno bisogno di essere unite e consapevoli dei loro ruoli e del loro valore ma hanno anche bisogno di uomini altrettanto consapevoli e complici, disposti a sostenerle e motivarle in ogni piccola grande battaglia, ambizione, speranza, sogno o idea.

Tuttavia, non sarà un traguardo facile e immediato finché sarà considerato normale:

apostrofare con tanti “Stai zitta!” le proprie madri, sorelle, compagne, mogli, colleghe, a casa, nelle aule di scuola, tribunale, consiglio comunale, per strada, al telefono, ogni volta che si vuole imporre a tutti i costi una opinione evidentemente debole e carente di argomentazioni

considerare meno qualificata una donna per retribuirla meno

considerare una minaccia o un limite la maternità

considerare “facile” chi con fatica e impegno ce l’ha fatta

non votare

rendere poco agevole l’accesso ai consultori, ai presidi di pubblica sanità e cura e l’esercizio del diritto alla contraccezione e all’aborto

evitare, offendere, svilire, disprezzare, sopprimere, sfregiare, violentare, uccidere perché non si riesce a controllare, gestire, manipolare un rapporto

dovere imporre “quote” per assicurare una parità che comunque non verrà mai sostanzialmente raggiunta

prevedere per legge ciò che dovrebbe essere “normale”

E l’elenco potrebbe essere molto più lungo e continuare…

Ci sono tante, piccolissime azioni, che ognuno di noi dovrebbe compiere senza dovere nemmeno pensare.

Tante quante i piccolissimi fiori di mimosa che Teresita Mattei (la più giovane delle elette in Assemblea Costituente) e Rita Montagnana, partigiane, comuniste e politiche impegnate, protagoniste delle lotte femminili del dopoguerra, scelsero simbolicamente l’8 marzo del 1946 per celebrare tutto ciò che, nell’essere donna, dovrebbe essere semplice, spontaneo, naturale e di facile godimento.

Eppure, oggi, anche le mimose sono diventate rare, fuori stagione e care.

Come le conquiste.

Per tutto il resto, “C’è ancora domani”.

Castelbuono, 8 marzo 2024

La coordinatrice. Luciana Cusimano