PD Castelbuono: In Memoria del Compagno Gino Carollo

Oggi, 13 gennaio 2022, ricorre il 42esimo anniversario della scomparsa del Compagno Luigi “Gino” Carollo.

Gino era in primo luogo una persona gentile, aperta, incapace di coltivare il sentimento che sembra incarnare lo spirito di questo tempo caotico: l’odio.

Mite, era uomo del dialogo e rispettava sempre chi aveva idee diverse dalle sue. Non solo per semplice educazione, che pure non mancava in tale atteggiamento, ma perché aveva dentro di se un sistema di valori forti. Idealista in un intreccio di principi etici coniugati con la permanente ansia di giustizia sociale.

Leader popolare e carismatico, mai populista, di una straordinaria generazione di militanza partigiana mai faziosa.

Noi eredi e custodi di tale memoria oggi prendiamo un impegno: finita questa lunga fase politica e, con le prossime amministrative, chiamati a guidare in coalizione la Nostra Comunità daremo decoro, dignità e funzionalità al Plesso di S.Leonardo, oggi una non scuola, per renderla rispettosa al fatto che sia intitolata alla Sua memoria.

Nella foto una Venere Ciprea d’annata, 1952, con i manifesti ad annunciare la presenza del Sen. Girolamo Li Causi, primo segretario del PCI siciliano che profuse un impegno straordinario per fare luce sulla Strage di Portella, in una iniziativa della FIGC regionale con Gino protagonista.

Coltiviamo la memoria per costruire il futuro.

Castelbuono, lì 13 gennaio 2022

Per il Coordinamento

Il Segretario |Vincenzo Capuana