PD di Castelbuono, adesione alla raccolta firme a sostegno del salario minimo

DOMENICA 10 SETTEMBRE, il Circolo del PD di Castelbuono aderisce alla campagna nazionale di raccolta firme a sostegno della petizione pubblica sul salario minimo.

Dalle ore 11.00 in Piazza F.Minà Palumbo e dalle ore 18.00 in Piazza Margherita

Dopo l’appuntamento con le nostre IDEE IN CIRCOLO di domenica 3 settembre in cui ci siamo confrontati sul merito della proposta di legge unitaria Atto Camera n. 1275 per l’introduzione di un salario minimo pari a 9 euro lordi lora (ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione), presentata dal Partito Democratico insieme alle altre forze politiche di opposizione, DOMENICA 10 SETTEMBRE ci incontreremo nelle due piazze di Castelbuono per la raccolta firme a sostegno della petizione pubblica che correda questa proposta di legge.

Il Partito Democratico, insieme ad Alleanza VERDI E SINISTRA, Azione, MOVIMENTO 5 STELLE, PIÙ Europa, ha firmato una proposta di legge unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro lordi allora. Tale proposta rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In questo modo si combattono i contratti pirata, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. La proposta estende i suoi effetti anche a lavoratrici e lavoratori parasubordinati e a tanti autonomi.

Garantire una base salariale minima e sicura per tutte le tipologie di lavoro è una garanzia di civiltà necessaria per un Paese libero e democratico come l’Italia che all’ art.1 della propria Costituzione fonda l’assetto repubblicano sul lavoro come condizione per la dignità personale.

Una base salariale minima garantita va a tutelare anche tutti quei lavori per cui la contrattazione collettiva ha previsto una retribuzione minima sotto la soglia di 6 € netti (soprattutto nel comparto agricolo).

Secondo studi autorevoli, condotti da illustri Premi Nobel, più garanzie stimolano la produttività aziendale e scongiurano l’atteggiamento di quanti mantengono i lavoratori deliberatamente sottosoglia.

La maggioranza al governo ha provato, prima, a cancellare la proposta di legge e ne ha, poi, imposto lo stop per almeno due mesi.

L’unità raggiunta dalle opposizioni su questo testo è un traguardo e, allo stesso tempo, un punto di partenza per migliorare le condizioni dei lavoratori e affinare la contrattazione collettiva.

Su tutti questi aspetti e anche sugli aspetti critici ci confronteremo in piazza.

Partecipiamo per informarci e firmare!

L’iniziativa è aperta e libera a tutti: iscritti, simpatizzanti, cittadini. Portare con sé un documento di identità valido.

Si può, inoltre, aderire firmando a questo link: https://www.salariominimosubito.it