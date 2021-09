PD: zero progetti per Castelbuono, ci deve essere una logica in questa follia

Ancora una volta, ci deve esser una logica in questa follia, noi non la comprendiamo

(Riceviamo e pubblichiamo) – A Castelbuono è festa, è il Crocefisso : la festa che annuncia la fine dell’estate e il ritorno a scuola della nostra meglio gioventù e della comunità scolastica a cui facciamo il nostro augurio di vivere in presenza l’intero anno scolastico.

Leggiamo sui giornali le diaspore nel Governo Regionale su come spendere i 774 milioni di anticipazioni del Fondo FSC 2021/2027, somme messe a disposizione dal Governo nazionale. Curiosi, abbiamo cercato e letto la Delibera del Governo Regionale 289 del 1 luglio la cui richiesta di parere n. 187 /II è in Commissione Bilancio in questi giorni, speranzosi di trovare progettualità presentata e finanziata al Comune di Castelbuono.

Risultato della verifica: ZERO PROGETTI, il solo Comune delle Madonie con questo non invidiabile risultato a proposito di quanto contiamo nel territorio.

Ci sono 231 progetti finanziati relativi ad interventi sul dissesto idrogeologico, all’impiantistica sportiva, sulla riqualificazione urbane e sui beni culturali: aspettiamo che qualcuno, il Sindaco e/o qualche suo Assessore, ci dica che il nostro paese non necessita di alcuno questi interventi (così come non necessitava degli ulteriori 127 mila euro stanziati dalla Regione come aiuti covid ai Comuni per le fragilità diffuse). ‘“Ci deve esser una logica in questa follia”.

Ancora una volta Noi, come probabilmente la maggioranza dei castelbuonesi, non la comprendiamo.

Alleghiamo la Delibera di Giunta e la scheda si sintesi dei 231 interventi.

Castelbuono, lì 14 settembre 2021

Per il Coordinamento

Il Segretario | Vincenzo Capuana